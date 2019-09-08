قطف عناقيد السماق في سردشت

مهاباد- بدأ المزارعون في مدينة سردشت الحدودية بمحافظة أذربايجان الغربية (شمال غرب ايران) بقطف السماق من اراضي تبلغ مساحتها 800 هكتار.

ويستخدم السماق كنبتة صحيّة علاجيّة، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من حمض العفص، ويسهم في علاج العديد من الأمراض، كالإسهال والنزيف والسيلان الأبيض والنزلات الصدرية، والتهابات الحنجرة. ويستخدم على شكل لبخات للتخفيف من تهيج الجلد واحمراره، وهو غني بالفيتامين c، والكالسيوم. وتعمل هذه المركبات على الشفاء من الغثيان، والرطوية والإسهال، والحكة والجرب، ويعتبر فاتحاً للشهية، ويقي من الروماتيزم ويمنع تقيح الأذن.