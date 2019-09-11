طبخ حلاوة الطحين الايرانية بوزن 14 طنا في زنجان

زنجان- طبخ اهالي مدينة زنجان (شمال غرب ايران) حلاوة طحين ايرانية (بالفارسية: حلوا ) بوزن 14 طنا من بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين ع في يوم عاشوراء حيث تم توزيعها بين اهالي المدينة. ويستخدم في هذا النوع من الحلوى دقيق القمح والزبدة والسكر وماء الورد والزعفران.

المقادير

فنجان سكر أبيض

½ فنجان ماء

¼ فنجان ماء الورد

3 عروق زعفران

فنجان زبدة غير مالحة او دهن

1 ½ فنجان دقيق القمح

طريقة التحضير

اغلي الماء والسكر في قدر، مع التحريك المستمر، حتى يذوب السكر، حوالي 5 دقائق. أضيفي ماء الورد والزعفران إلى مزيج السكر، غطي القدر وانقليه من الحرارة.

ضعي الدقيق في قدر على النار وحركيه باستمرار حتي يصبح لونه ذهبيا غامغا ثم ذوبي الزبدة او الدهن على نار هادئة وأضيفيها الى الدقيق حتى يصبح المزيج عجينة ناعمة. استمري بالتحريك، حتى يصبح لون العجينة بنیا فاتحا حوالي 5-10 دقائق.

أضيفي مزيج السكر إلى العجينة حتى تصبح ناعمة. انقليها من الحرارة وحركي القدر حتى تخرج الزيت من العجينة وتتماسك ثم مدي الحلاوة في طبق. وزينيها ببودرة الفستق وجوز الهند. ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.