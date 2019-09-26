نظرة الى "مبادرة هرمز للسلام" الايرانية

طهران- دعا الرئيس الايراني حسن روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 74، كافة الدول التي تتأثر بتطورات الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى "تحالف الأمل"، حيث تختزل كلمة HOPE عبارة "Hormuz Peace Endeavor" أي"مبادرة هرمز للسلام".

وأكد روحاني، إن الهدف من تحالف الأمل هو الارتقاء بالسلام والاستقرار والتقدم والرخاء لكل شعوب منطقة مضيق هرمز والتشجيع على التفاهم المتبادل والعلاقات السلمية والودية والتعاون فيما بينها. هذه المبادرة تشمل مجالات التعاون المختلفة كالعمل الجماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة والتدفق الحر للنفط وغيرها من الموارد من وإلى دول منطقة مضيق هرمز وأبعد منها.