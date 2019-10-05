سماء الليل من فوق تضاريس الحرافيش في بوشهر

بوشهر- تعتبر تضاريس الحرافيش "كوهمند" الواقعئ فی سهل دلوار على بعد 40 كيلومترا من مدينة بوشهر مركز محافظة بنفس الاسم احدي المعالم السياحية بهذه المنطقة والتي تلعب دورا ملحوظا في زيادة عدد السياح.

وتضاريس الحرافيش أو الياردانج (الاسم العلمي Yardang) هی أشكال صخرية غريبة حفرت في الرواسب البحيرية القديمة وتتكون من أخاديد وقنوات طويلة ضيقة، تفصل فيما بينها أعداد من الكتل الحجرية المستطيلة تشبه ضلوع الحيوان، تشكلت بسبب اصطدام الرياح المحملة بذرات الرمال، فتمكنت من كشط وتخفيض المواضع الضعيفة دون الصلدة.