اليوم العالمي للعصا البيضاء.. المکفوفون الصغار في سمنان

سمنان- خصص يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام يوماً عالميّاً للعصا البيضاء باعتبارها العلامة المميزة للكفيف. وتظهر في الصور الاطفال المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع في مدرسة بيام نو في مدينة سمنان (وسط ايران).

وقد جاء تخصيص هذا اليوم بناء على توجيه من المجلس العالمي للمكفوفين، إذ أصدرت هيئة الأمم المتحدة بياناً بأن يكون هذا اليوم يوماً عالميّاً للعصا البيضاء، وقد أقر الاتحاد العالمي للمكفوفين الذي تأسس في العام 1948 هذا الإجراء، بل وشجع على زيادة المعرفة وتفهم حقوق واحتياجات المكفوفين.

ويهدف اليوم العالمي للعصا البيضاء لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال البصر من أجهزة وإصدارات، إلى جانب التطرق إلى إنجازات وطاقات هذه الفئة وسط الدعوات لتحقيق دمجهم في المجتمع وتضافر الجهود بين الجانبين الأهلي والرسمي لتحقيق ذلك.