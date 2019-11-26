زيادة انتاج الفستق في ابركوه بمحافظة يزد

يزد- یعتبر الفستق احدى المحاصيل الزراعية التي تحتاج الى القليل من الماء وملائمة مع الظروف المناخية لمدينة ابركوه في محافطة يزد (وسط البلاد). وتم خلال العام الجاري حصاد 10 الاف و500 طن من الفستق في ابركوه بزيادة حجمها 45 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.