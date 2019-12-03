نزل كنج علي خان الاثرية في كرمان

كرمان- تقع مجموعة كنج علي خان الأثرية في الجانب القديم من مدينة كرمان وسط ايران بمحاذاة سوقها الكبير ونظراً لروعتها فهي طوال أيام العام محط رحال الكثير من السائحين المحليين والأجانب.

في عام 1005 هـ أصدر الملك الصفوي الكبير شاه عباس قراراً بتعيين القائد كنج علي خان حاكماً على مدينة كرمان، وحينما تصدى لهذا المنصب الحساس أمر بتشييد مجموعة من المباني الخدمية في مركز المدينة، حيث تتضمن على ساحة ومسجد وحمام عام وسوق ونزل وبعض المباني الأخرى، وكما متعارف في ذلك العهد فقد اتصفت هذه العمارة العريقة بجمال فريد من نوعه ودقة ودقة متناهية في التصميم والزخارف الرائعة.

تشتمل مجموعة كنج علي خان في الناحية الشرقية من ساحتها الرئيسية على مدرسة ونزل بمساحة 724 متراً مربعاً، وحتى عهد الملك القاجاري آغا محمد خان كان هذا المبنى عبارة عن مدرسة مكتظة بطلاب العلم ولكن بعد ذلك أصدر أمراً بهدمها، وفي أواسط القرن الثالث عشر تحولت إلى نزل لاستقبال الضيوف والمسافرين الوافدين إلى تلك الديار.

هذا المبنى مزين بأروع النقوش والزخارف المرصعة بالفسيفساء والآجر بحيث يعكس مدى روعة البناء إبان العهد الصفوي.