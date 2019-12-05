مهرجان ثقافة الأمم بجامعة فردوسي في مشهد

مشهد- بدأ المهرجان الدولي الخامس لثقافة الأمم اليوم الخميس بحفل حضره رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي ووزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا منصور غلامي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جامعة فردوسي في مشهد الواقعة في محافظة خراسان الرضوية شرق البلاد.





