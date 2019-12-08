مقبرة الرسام الايراني كمال الملك في نيشابور

طهران - محمد الغفاري المعروف باسم كمال الملك الرسام الإيراني هو من أحد أشهر الشخصيات التاريخية للفن المعاصر في إيران. يقع مقبرته في مدينة نيشابور الواقعة في محافظة خراسان الرضوية شرق ايران الى جانب مقبرة الشيخ عطار النيشابوري.

كمال الملك هو أحد رواد الرسم الحديث، حيث سافر إلى أوروبا في عهد "مظفر الدين شاه", وخلال دراسته واطلاعه على اللوحات تعامل مع الفنانين الكبار مثل "دافنشي" و"رامبرانت", حيث جلب الفن الأوروبي الحديث إلى البلاد. وهكذا أصبح أحد المبادرين في إضفاء الطابع الإيراني على الفن الغربي.