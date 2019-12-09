٠٩‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٢:٠٧ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 83587227
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افتتاح خط إنتاج فلتر غسيل الكلى في البرز

کرج- استأنف العمل بخط إنتاج فلتر غسيل الكلى في شركة "سهى-1" للصناعات الدوائية بحضور الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر في إيران محمود رضا بيروي، ومحافظ البرز (غرب طهران) عزيز الله شهبازي.

وغسیل الكلى أو الديلزة (dialysis) هي تقنية تهدف إلى إزالة الفضلات والمواد السامة من الجسم وتعويض فقدان عمل الكلى. عادة، يخضع مرضى المرحلة النهائية من الفشل الكلوي أو مرضى القصور الكلوي الحاد إلى معالجته بالديلزة من حين لآخر، ويتم إما بإدخال المريض إلى المستشفى أو عبر زيارة وحدات غسيل الكلى في العيادات الخارجية.

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