موسم حصاد قصب السكر في صومعه سرا

رشت - يزرع قصب السكر في قرى "كلسر قاضده" و "میانده" في مقاطعة صومعه سرا التابعة لمحافظة جيلان شمال ايران أكثر من القرى الأخرى في هذه المنطقة، ويتم الحصول على منتجات مثل دبس قصب السكر أو ما يسمّى بالعسل الأسود، السكر الأسمر، تفل قصب السكر وغيرها.

ويعتبر دبس قصب السكر غنياً بالسعرات الحرارية، و كما أنه يحتوي على مواد سهلة الهضم والامتصاص لذا فإنه مفيد لعسر الهضم. علاج لمرضى الأنيميا أو فقر الدم ويعتبر فاتحاً للشهية لذلك فهو يعتبر مهماً للذين عانون من النحافة نظراً احتوائه على كميات كبيرة من السعرات الحرارية. ومهدئ للأعصاب والتوتر والضغط النفسي. يعالج الإمساك. يعد ملطفاً قوياً لالتهاب الحلق، مقوٍ للعظام والأسنان ومفيد لكبار السن لأنه يعتبر واقياً من مرض هشاشة العظام.