متحف الزمان في طهران

طهران - متحف الزمان هو منزل تاريخي عمره 80 عاما يعود إلى العصر القاجاري، ويقع في شارع ولي عصر بطهران ويبلغ مساحته 4000 متر مربع. وتجلب اجهزة قديمة في باحة المتحف انتباه الزوار من بينها ساعات شمسية وساعات رملية وساعات مائية وساعات اخرى تعمل بالوقود.