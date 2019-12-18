روحاني يلتقي بالجالية الإيرانية في ماليزيا

كوالالمبور - التقى الرئيس حسن روحاني، الذي سافر إلى ماليزيا بالجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد الیوم الاربعاء. وقد وصل روحاني امس الثلاثاء الى كوالالمبور، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الماليزي، للمشاركة في قمة رؤساء الدول الدول الاسلامية.





