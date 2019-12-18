١٨‏/١٢‏/٢٠١٩ ١١:١٤ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83599064
٠ Persons

روحاني يلتقي بالجالية الإيرانية في ماليزيا

كوالالمبور - التقى الرئيس حسن روحاني، الذي سافر إلى ماليزيا بالجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد الیوم الاربعاء. وقد وصل روحاني امس الثلاثاء الى كوالالمبور، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الماليزي، للمشاركة في قمة رؤساء الدول الدول الاسلامية.



 

تعليقك

You are replying to: .
7 + 2 =