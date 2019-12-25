افتتاح المجمع التعليمي والبحثي الجديد لجامعة "مالك الاشتر" الصناعية

طهران -جرت امس الثلاثاء مراسم افتتاح المجمع التعليمي والبحثي الجديد بجامعة مالك الاشتر الصناعية بمساحة 27000 متر مربع و12 طابقا، وكذلك ازاحة الستار عن 10 إنجازات تكنولوجية برعاية وزيري الدفاع العميد امير حاتمي والعلوم والابحاث والتكنولوجیا منصور غلامي.

وتضم جامعة مالك الاشتر 30 كلية ومعهدا و90 مركزا للابحاث ومختبرات مجهزة، ويدرس فيها كادر علمي مخضرم، وتؤدي مسؤولية تلبية الاحتياجات الصناعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من خلال تربية الكوادر الانسانية المتخصصة في إطار تنمية الحركة العلمية والتقنية والصناعية في ايران.

وخلال هذه المراسم تم عرض الانجازات التقنية في مختلف المجالات بما فيها؛ المواد المتطورة، والميكروالكترونيك، ومنظومات توفير الاوكسجين، واساليب القولبة ثلاثية الابعاد وعددا آخر من المشاريع البحثية الناظرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير المواد الاولية للمنتجات الاساسية والاستراتيجية والحد من آثار الحظر على القطاع الصناعي الايراني.