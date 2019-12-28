سفن حربية روسية تدخل ميناء "جابهار" للمشاركة في مناورات "حزام الأمن البحري"

جابهار- دخلت القطع البحرية الروسية( سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" والناقلة "يلنيا" وزورق القطر " فيكتور كونيتسكي" ) ميناء "جابهار" جنوب شرق ايران للمشاركة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة.

وأعلن المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق الروسي، رومان مارتوف، أن المرحلة النشطة للتدريبات، التي ستجري في خليج عمان، ستبدأ اليوم 28 ديسمبر، حيث سيقوم البحارة العسكريون الروس والإيرانيون والصينيون، بمناورات مشتركة، تحاكي أعمال بحث وتحرير سفينة استولى عليها "القراصنة"، وسيجرون أيضاً تدريبا على حماية البواخر والسفن من الهجمات الإرهابية.