شواطئ بحر قزوين تتزين بعقد من ملايين الاصداف

أستارا- الاصداف البحرية تستحوذ على اعجاب الناس من كل الاعمار بسبب تنوعها الواسع وجمالها الاخاذ.‏ وتقوم مركز حماية البيئة في مدينة أستارا بحماية الاصداف التي تملئ شواطئ بحر قزوين في المدينة بطول 1.5 كيلومتر بهدف إنشاء مناطق الجذب السياحي.

هل شعرت مرة بالاثارة،‏ وأنت تمشي على الشاطئ،‏ عند رؤيتك صدفة جميلة تلمع فوق الرمل؟‏ اذا حدث ذلك،‏ فأنت لست وحدك.‏ فالاصداف البحرية تستحوذ على اعجاب الناس من كل الاعمار بسبب تنوُّعها الواسع وجمالها الاخّاذ.‏

يمكن ايجاد الاصداف على شواطئ كل بحار الارض تقريبا.‏ لكنَّ الصدفة البحرية ليست مجرد شيء جميل نندهش منه ونحتفظ به.‏ فكل صدفة كانت قبلا بيت حيوان بناه بنفسه،‏ حيوان يصنف من الرخويات بسبب رخاوة جسمه.‏