شواطئ بحر قزوين تتزين بعقد من ملايين الاصداف

أستارا- الاصداف البحرية تستحوذ على اعجاب الناس من كل الاعمار بسبب تنوعها الواسع وجمالها الاخاذ. وتقوم مركز حماية البيئة في مدينة أستارا بحماية الاصداف التي تملئ شواطئ بحر قزوين في المدينة بطول 1.5 كيلومتر بهدف إنشاء مناطق الجذب السياحي.
هل شعرت مرة بالاثارة، وأنت تمشي على الشاطئ، عند رؤيتك صدفة جميلة تلمع فوق الرمل؟ اذا حدث ذلك، فأنت لست وحدك. فالاصداف البحرية تستحوذ على اعجاب الناس من كل الاعمار بسبب تنوُّعها الواسع وجمالها الاخّاذ.
يمكن ايجاد الاصداف على شواطئ كل بحار الارض تقريبا. لكنَّ الصدفة البحرية ليست مجرد شيء جميل نندهش منه ونحتفظ به. فكل صدفة كانت قبلا بيت حيوان بناه بنفسه، حيوان يصنف من الرخويات بسبب رخاوة جسمه.
تعليقك