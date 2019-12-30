غابات النكدره..لوحة فنية بألوان ساحرة

كركان - غابات النكدره فی محافظة كلستان شمال ایران هي غابات خلابة تقع على بعد بضع دقائق عن غابات ناهارخوران، وتعتبر من المناطق السياحية المتميزة بسبب أجواءها ومختلف أنواع الأشجار فيها وعبور نهر يدعى «قلاشي»من وسطها بالإضافة إلى الينابيع الثلاثة التي تقع بجانب النهر وتخلق مناظر خلابة.

غابة النكدره تثير دهشتكم في كل الفصول، في الربيع والصيف لخضرة الأشجار وأصوات الطيور التي تغرد بين أغصانها ولطافة الطقس وفي الخريف لأنّها تعدّ من وجهات خريفية مذهلة وتشبه متحفاً من الأوراق يدعوكم لمشاهدة ألوانها الساحرة.