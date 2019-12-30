اصفهان -یعتبر مجمع فولاذ مباركة اكبر مجمع صناعي في ایران حیث تبلغ مساحته 35 كم مربع منها 17 كیلومتر مربع قاعات انتاج، ویقوم بأنتاج 5.33 ملیون طن من انواع الحدید والصلب. تم تشییده عام 1993 علی بعد 75 كیلومتراً جنوب غرب اصفهان وسط ایران وعلی جانب من مدینة مباركة التي سمي المصنع بأسمها وكانت طاقة المجمع الانتاجیة تبلغ في البدایة 2.5 ملیون طن سنویاً.

یتغذی المصنع علی الخامات التي تصل الیه عن طریق شبكة السلك الحدیدیة من مناجم محافظتي یزد وكرمان حیث تعدّ هاتین المحافظتین من اغنی المحافظات الایرانیة بخامات الحدید والتي تبلغ نسبتها 50 ـ 60% من التربة والاحجار وهي نسبة مقبولة عالمیاً.