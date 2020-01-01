اليوم الوطني للممرض في ايران

طهران- يصادف الخامس من شهر جمادي الاول (1يناير 2020) مولد السيدة زينب عليها السلام والذي تم تسميته باليوم الوطني للممرضين في التقويم الايراني. وتشير الصور الى الممرضين والممرضات الذين يعملون في مستشفى ساسان الخاص بعوائل الشهداء والمعاقين في طهران.