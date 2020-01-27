متحف السجاد في طهران

طهران- يقع متحف السجاد في ايران في شارع كاركر شمالي عند تقاطع فاطمي في ارض بلغت مساحتها 1200 مترمربع وتم بنائه عام1962.

ويضم متحف السجاد في ايران اكثر أنواع السجاد الايراني قيمة منذ القرن التاسع الهجري حتى الوقت الحاضر، ويعتبر من مصادر البحث الغنية للباحثين واصحاب الفن.

يعرض المتحف في الطابق الارضي قرابة 135 تحفة من السجاد الايراني صنعت في افضل واهم مراكز صناعة السجاد كـ كاشان وكرمان وأصفهان وتبريز وخراسان وكردستان، كما يوفر المتحف للباحثين وأصحاب الفن في مكتبته حوالي 3500 كتاب باللغات الفارسية والعربية والفرنسية والانجليزية.