اشجار المانجو تزهر في سيستان وبلوجستان

زاهدان- تزهر أشجار المانجو في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران خلال شهر شباط/ فبراير في بساتين تبلغ مساحتها الف و500 هكتار.

المانجو عبارة عن أشجار كبيرة دائمة الخضرة تنمو على ارتفاع 90 قدما وطولها عند النضج ، لذلك تحتاج إلى مساحة كبيرة في المناظر الطبيعية للنمو السليم . إنها أشجار طويلة العمر مع عينات تعيش حوالي 300 سنة وتظل تنتج الفاكهة. تنمو الأوراق الكبيرة على طول القدم ، بينما تكون الشابة حمراء وخضراء ، تتحول إلى اللون الأخضر بالكامل عند النضج.

تُنتج الشجرة ، خلال فصلي الشتاء والربيع ، حويصلات طويلة مليئة بما يصل إلى 4000 زهرة صغيرة بيضاء وردي. الحويصلات ذاتية الخصوبة ، تحتوي على كل من أزهار الذكر والأنثى. وتنمو الزهور في عناقيد طرفية، يتراوح طولها بين 10–40 سنتيمتر وتتكون كل زهرة صغيرة ولونها أبيض بخمسة بتلات بطول 5-10 مليمتر ، برائحة حلوة تشبه رائحة زنبق الوادي.