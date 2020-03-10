حقول مدينة جرام في ياسوج تكتسي بحلة زهور السلجم

ياسوج- تكتسي حقول قرية شيخ حسين في بلدة جرام في ياسوج مركز محافظة جهار محال وختياري جنوب غرب ايران بحلة من زهور السلجم الذهبية.

والسَلْجَم (اللفت الزيتي ويعرف بكولزا) نبات حولي زيتي من الفصيلة الصليبية، يزرع لاستخراج الزيت من حبوبه لتغذية الإنسان وللحصول على كسبة غنية بالبروتين لاستعمالها في تغذية الماشية. ويستخدم زيت السلجم في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الزبدة الطرية (المارجرين) والمايونيز وحفظ الأسماك وصناعة الأدوية ومواد التجميل والنسيج والجلود والأصبغة والصابون والشحوم وفي الطباعة.