نصف الدنیا فی ایران فی ظل کورونا

اصفهان- تشتهر مدينة اصفهان بجمالها وطبيعتها ونظافة شوارعها بنصف الدنيا وعادة كانت تستقبل عددا كبيرا من المسافرين في ايام عيد النوروز او رأس السنة في ايران إلا انها باتت شبه فارغة من المسافرين في عطلة النوروز بسبب انتشار فيروس كورونا و التزام كثير من الايرانيين بيوتهم تلبية للتوصيات الصحية بشأن الحد من تفشي كورونا. و تقع مدینة اصفهان في وسط ايران علي بعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة طهران و تعد إحدى أجمل المدن الدينية في العالم كونها تضم مظاهر ثقافية كالمساجد، والمآذن، والمدارس. واعتبرت منظمة ”اليونسكو“ مدينة أصفهان من المدن السبعة التاريخية في العالم. وبدا العام الايراني الجديد في 20 اذار/مارس 2020.