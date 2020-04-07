مدينة الفيروز في ايران في ظل انتشار كورونا

نيشابور- مدينة نيشابور في محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران، هي مهد العلم والثقافة و اشتهرت ايضا برجال مشهورين في فترات من التاريخ والحضارة الإيرانية.

و فضلا عن ذلك فهي تعرف منذ العصور القديمة،بمجوهراتها الثمينة وأحجارها الكريمة الراقية خاصة حجر الفيروز النيشابوري الذي اكتسب شهرة عالمية بسبب الخصوصيات الفريدة التي يتميز بها،وقد تحول الى واحدة من المعالم لجذب السياح، حتى ان انتاج وبيع الفيروز الصناعي باسم نيشابور اصبح متداولا اليوم”.

وولد العالم والفيلسوف والشاعر الفارسي عمر الخيام في مدينة نيشابور وتوفي فيها، ويقع ضريحه فيها بالإضافة إلى ضريح قدمكاه وهو ضريح ذو قبة رائعة، وأيضًا قبر الشاعر والصوفي فريد الدين عيار، وتحتل مدينة نيسابور موقعًا استراتيجيًا مهمًا على طول طريق الحرير القديم الذي ربط الأناضول والبحر الأبيض المتوسط بالصين.

وبعد انتشار فيروس كورونا في انحاء العالم وتوصيات بشان البقاء في المنزل، التزم الشعب الايراني بالحجر الصحي والمنزلي لمنع انتشار هذا الفيروس الخطير. الصور تعود الى نيشابور قبل وبعد انتشار فيروس كورونا.