زهور التولیب في حديقة ملت بمدينة مشهد

مشهد- مع بداية موسم ربيع يرسم زرع زهور التولیب الجميلة تصاوير رائعة في بساتين مدينة مشهد المقدسة وتجذب انظار محبي الطبيعة. رغم ان تفشي فيروس كورونا في هذه العام القي بظلاله على زراعة الزهور في هذه المدينة إلا ان البساتين القديمة فيها لا زالت جميلة.