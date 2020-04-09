٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٩ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83744754
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غابات هیرکانی تکتسی حلة بيضاء في فصل الربيع

وغابات هيركاني من أقدم غابات العالم ویبلغ عمرها  40 مليون سنة وترجع نشأتها الى العصر الجليدي. وتمتد هذه الغابات من مدينة استارا في محافظة جيلان شمال ايران إلى جلي داغ في شرق محافظة جلستان .
ويوجد 150 نوع من النباتات والشجيرات المحلية في هذه الغابات. وتم ادراج غابات هيركاني في إيران على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

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