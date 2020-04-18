هرمزكان..اشجار السدر وثمار النبق

بندرعباس- النبق هي ثمار شجرة السدر والتي ذكرت في القرآن الكريم 4 مرات ويطلق عليها الشجرة المقدسة وتتنوع ثمار النبق من صغيرة إلى كبيرة الحجم وتأخذ أشكالاً متعددة وتختلف اقطار الثمار حسب الصنف واللون. وتنمو هذه الاشجار في المناطق الجنوبیة بايران ومنها محافظة هرمزكان.

وكشفت دراسات المركز القومي للبحوث عن احتواء ثمار النبق “السدر” علي قدر كبير من فيتامينات أ ، ب ، ج وبعض العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد وتستخدم مهروس أو مطحون أوراق النبق يستخدم في عمل لبخات للأمراض الجلدية ولعلاج التهاب العيون وعلاج المفاصل وغسيل الشعر بأوراقه تقضي علي القشرة وتلمع وتنعم الشعر وأن منقوعه يفيد في علاج الأمراض الصدرية ومغلي أوراقه تعمل كقابض وطارد للديدان وضد الاسهال وتستعمل الثمار كمضاد للحمي وملين وتوصف لعلاج مرض الحصبة