استخراج قلب النخيل في خور وبيابانك

اصفهان- يستخرج اهالي مقاطعة خور وبيابانك الصحراوية في محافظة اصفهان في الربيع لب بعض اشجار النخيل. ويشبه اللب الجنبة وحلو المذاق. يطلق على لب النخيل أسماء منها قلب النخيل والبالميتو والجمار و له فوائده كثيرة لجسم الإنسان.

من أهم فوائد تناول لب النخيل مايلي: الوقاية من الإصابة بفقر الدم ، غني بفيتامين أ وحمض الفوليك والكالسيوم و الألياف وتنشيط عمل المبايض عند السيدات وزيادة الخصوبة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة. لكن رغم فوائده العديدة قد يترتب عليه بعض الأضرار وهي يوجد به نسبة كبيرة من الكولسترول الضار ويحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة ويعمل على تقليل الكثافة العظمية للاطفال ويوجد به نسبة كبيرة من حمض البالمتيك والتي تؤدي لإصابة الجسم بمشاكل صحية كثيرة.

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