اشجار الفرفار المبهجة تزهر في بوشهر

بوشهر- تنتشر اشجار الفرفار (Tecomella undulata ) في مدن دشتستان وتنكستان وجم التابعة لمحافظة بوشهر جنوب ايران. كما هي منتشرة بشكل طبيعي في المناطق الحارة في العالم من الهند وباكستان والجزيرة العربية لها الكثير من الاستخدامات الشعبية في مناطق نموها وخاصة اللحاء والبذور.

والفرفار شجرة دائمة الخضرة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و مصنفة من اجمل الاشجار البرية تتحمل الجفاف وتتحمل درجات الحرارة العالية والبرودة حيث تتحمل درجات الحرارة المنخفضة من صفر الى ( -2 ) درجة مئوية خلال فصل الشتاء وتتحمل ارتفاع درجة الحرارة من ( 48 ) الى ( 50 ) درجة مئوية خلال فصل الصيف. تنمو هذه الشجرة لتصل إلى ارتفاع سبعة أمتار أزهارها كبيرة جميلة ومبهجة باللون الأصفر والبرتقالي والأحمر وذات شكل قمعي وتزهر من يناير إلى مايو كل السنة.

يدخل جذر الفرفار في صناعة العديد من الأدوات التي تستعمل محليا فمنه تصنع مقابض السكاكين وخشبة بندقية الصمع وتصنع منه الات خشبية تستخدم لربط الأمتعة وتثبيتها على الجمال. وتصنع من جذوع الفرفار بعض الطبول ويستهلك حطبها اليابس وقودا.

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