شيراز- صناعة الخشب من الفنون التقليدية في ايران و يعود تاريخها الى مئات السنين حيث يستخدم الخشب في صناعة الشبابيك و النوافذ والمرايا بمختلف الوانها. والجيرة و هي تعريب للكلمة الفارسية "گره" من الفنون التی تستخدم في صناعة المصنوعات الخشبية. وحامد رستم بور احد اساتذة هذا الفن و لديه خبرة في صناعة المرآة ايضا. وهو يختار طلابها من الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك ممن اطلق سراحهم من السجن من النساء و الرجال و يقوم بتدريبهم بالمجان . ومع انتشار فيروس كورونا ، لا يستطيع العديد من طلابه حضور ورشة العمل بسبب ضعف جهاز المناعة.