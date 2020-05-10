مسجد نصيرالملك او المسجد الوردي

شيراز- مسجد نصير الملك أو المسجد الوردي احدى اقدم المساجد في مدينة شيراز (جنوب) و فيها نوافذ زجاجية خضراء و حمراء و زرقاء تلقي ألوان قوس قزح لذلك يسمي ايضا مسجد قوس قزح و عندما يدخل ضوء الشمس إلى الزجاج، يمتلىء المبنى بالكامل بألوان متنوعة ومختلفة. ويقع مسجد نصير الملك في حي كودعربان وشارع لطفلي خان زند وتم بناء المسجد في عهد القاجاريين بأمر ميرزا حسن علي خان الملقب بـنصير الملك احد كبار مدينة شيراز في عام 1916 واستمرت عملية البناء حتى 1928 وتم تسجيل هذا المسجد كواحد من الأثار الوطنية الإيرانية في19 يونيو 1979 .