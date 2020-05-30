٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83804454
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ازهار اشجار الرمان في سمنان

سمنان -تعتبر ازهار اشجار الرمان الحمراء التي تسمى في الفارسية "جُلنار"، واحدة من المناظر الطبيعية التي تريح اعين الناظرين في الربيع في مدینة سمنان وسط ايران. وجلنار تعريب للكلمة الفارسية (كلنار) التي معناها زهرة الرمان الحمراء التي تتفتح في الربيع.

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