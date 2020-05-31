جبال الاداغلار

زنجان -تقع جبال "آلاداغ لار" على طريق مدينة خواجه وأتواستراد ميانه – زنجان على بعد 25 كيلومترا شمال شرقي مدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب ايران. وتعتبر هذه الجبال فريدة من نوعها في العالم ومن أجمل المناظر الطبيعية على الكرة الأرضية حيث قد يتخيل لنا أحيانا، نشهدهذه المناظر الخلابة النادرة في كوكب آخر. وجبال الاداغ لار هي مجموعة من الجبال والتلال تستحق الزيارة و توفر لزوارها إمكانية مشاهدة مناظر طبيعية ساحرة كونها من من روائع ايران الطبيعية. ولون هذه الجبال هو مزيج من الاحمر و الاخضر وذلك بسبب أحواض مليئة برسوبات الحديد حيث لون الاحمر فيها يعود الى تأكسد المعادن ووفرة الأكسجين اما الاخضر يعود الى كربونات النحاس.