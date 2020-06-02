جسر هير الزجاجي والمقوس في شمال غرب ايران يستقبل السياح

اردبيل/ارنا- يعتبر جسر هير الزجاجي في محافظة اردبيل شمال غرب ايران اول جسر زجاجي مقوس في ايران و معلما سياحيا في المدينة. يبلغ ارتفاع الجسر 85 مترا و طوله 208 مترا و عرضه متر وعشرون سنتي متر.ويعتبر جسر هير الزجاجي أول جسر زجاجي مقوس ومعلق في ايران والعالم. ويقع جسر هير على بعد 28 كيلومترا من جنوب شرق اردبيل وتم بنائه على نهر هيرتشايي. ويقع في محيط الجسر مجمع يشمل متنزه و مطاعم ومرافق ترفيهية وامكانيات توفر تجربة العاب مثيرة فيه بما فيها القفز في الهواء. ولم يقصد السياح هذا الجسر الزجاجي المقوس منذ انتشار فيروس كورونا قبل عدة اشهر إلا انه تمت اعادة فتحه ليستقبل السياح المحليين.