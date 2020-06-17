مسجد داراب في جنوب ايران ذو اربع مأذن

فارس-ارنا- جامع داراب في محافظة فارس جنوب ايران المسجد الوحيد في العالم الذي يحتوي على اربع مآذن وتختلف عن باقي المساجد حيث ليست مأذنها على شكل الدوائر. هذه الميزات جعلت المسجد فريد من نوعه ليس فقط في ايران وانما في العالم وهو من المعالم التاريخية والسياحية في مدينة شيراز مركز محافظة فارس وشيد في عهد الحكومة السلجوقية ويعتبر اقدم مبني في مدينة داراب التابعة لشيراز. وتتميز المسجد بابراج ذي احد عشر ضلع زينت بالطوب وكتبت عليها ايات من القران الكريم بالخط الكوفي كما كتب اسم علي ابن ابيطالب (ع) على جدران و ماذن المسجد. ويشبه المسجد الى حد كبير مقبرة اعتماد الدولة طهراني في مدينة اكرا الهندية وهذا يدل على تاثير العمارة الايرانية على الهند.