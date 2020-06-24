المناطق الصحراوية في سمنان

سمنان -تقع مدينة سمنان على بعد 216 كم شرق طهران بمساحة 9.7 مليون هكتار جنوب جبال البرز وهي سابع اكبر محافظة في ايران. تظهر الصور التلال الرملية لمدينة سمنان ، على بعد حوالي 40 كم جنوب هذه المدينة وللوصول إلى هذا الطريق ، عليك عبور الطرق الصحراوية.