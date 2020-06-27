شلال زرد دليمه من اجمل الشلالات في ايران

شهركرد- ايرنا- شلال زرد دليمه في مدينة اردل التابعة لمحافظة جهار محال بختياري في جنوب غرب ايران يعد من اجمل شلالات فيها. ويبلغ ارتفاع الشلال 40 مترا فيما يبلغ عرضه 65 مترا ليكون احد اجمل واعلى الشلالات في ايران. وكلمة "زرد" في اللغة المحلية في جهار محال بختياري تعني الطويل و"دلیمه" تعنی الاسفل ويقصد بهما الماء الذي ينزل من الاعلى الى الاسفل.

ومن يقصد الشلال يجب ان یعبر مسافة كبيرة تستغرق عشر ساعات مشيا على الاقدام دون ان يشعر بالتعب لان جمال الطبيعة في هذه المنطقة بما فيها انهار وغابة من اشجار البلوط تسحر عيون زوار شلال زرد دليمه.