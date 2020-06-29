مسجد دار الاحسان بمحافظة كردستان

سنندج -مسجد دار الإحسان أو جامع سنندج يقع في مدينة سنندج في كردستان شمال غرب إيران، ويشتهر بإسم (المسجد الجامع)ويعتبر اليوم أحد أهم المساجد في كردستان.وتشير النقوش الموجودة في المسجد بأنه بنى حوالي سنة 1228 هجرية، بأمر من والي كردستان في ذلك العهد، وذلك في زمن الملك فتح علي شاه القاجاري.ويمكن اعتبار هذا المسجد مدرسة للعلوم الدينية، حيث خصصت بعض الأجزاء منه لطلاب العلوم الدينية ويعتبر المسجد واحدا من فنون العمارة الإيرانية حيث زينت جدرانه بأنواع فاخرة وجميلة من الكاشي الإيراني ذي الالوان المتعددة .كما نقشت على جدرانه آيات من القرآن الكريم, بخط الثلث العربي وخط النستعليق الفارسي. وتحيط بالمسجد حديقة فيها الأشجار والورود لتزيد من جماله.