مزرعة زراعة الاعشاب الطبیة فى شهركرد

شهركرد- في مزرعة تبلغ مساحتها نحو 4 هكتارات في مدينة شهر كرد جنوب غرب ايران تزرع حوالي 10 انواع من النباتات الطبية والعطرية بما في ذلك الشاي الحامض والزعتر والليمون والخزامى الفرنسي والإنجليزي والخرشوف. التنوع المناخي الذي تتمتع بها ايران ومساحات كبيرة من الغابات و وفرة المصادر المائية في شمال ايران وغربها وفرت لها امكانية كبيرة لزراعة مختلف النباتات والاعشاب الطبية والعلاجية لتجعلها من اهم المصدرين لها.ويعمل الايرانيون بجد لإزالة النفط من سلة صادراتهم واستثمار مواردهم الأخرى کما يتفردون بامتلاك سبعة نباتات طبية، وبلغت التجارة فيها أكثر من 550 مليون دولار. ووفقا لمكتب شؤون المراتع في مؤسسة الغابات، أن إيران تستثمر حاليا 170 نوعا من الأدوية العشبية من اصل الفين و500 نوع منها.