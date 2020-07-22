اول متحف کرة القدم في ايران

تبريز/ارنا- بمبادرة من الكاتب والباحث الايراني من اهالي مدينة تبريز تم بناء اول متحف كرة القدم في ايران في ارض تبلغ مساحتها اربعة الاف متر مربع في ثلاث طبقات في محافظة أذربايجان الشرقية شمال غرب ايران. و يضم المتحف وثائق وصور تاريخية حول كرة القدم والمیداليات والبسة ابطال كرة القدم في تبريز يعود تاريخها الى فترة من العام 1886 لغایة العام 2016 . وقام الكاتب والباحث الاذري ايوب نيك نام بدراسات حول تاریخ کرة القدم في تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقية على مدى عشرين عاما والتي اثمرت عن اصدار كتاب تاريخ كرة القدم لمدينة تبريز وبادر بتاسيس متحف كرة القدم في تبريز ليكون اول متحف من هذا النوع في ايران. الهدف من تاسيس المتحف هو تقريب الزوار من تاريخ كرة القدم.