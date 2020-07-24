حدث فلكي نادر سماء ايران لن تتكرر قبل 6800 سنة

اراك- السماء في مدينة اراك وسط ايران تشهد هذه الفترة ظهور مذنب لامع يمكن رؤيته بالعين المجردة يسمى مذنب "نيووايز"، المكتشف حديثا، حيث يمكن مشاهدته في سماء نصف الكرة الأرضية الشمالي، وهي ظاهرة فريدة لم يُكتشف مثلها منذ نحو ربع قرن ولن تتكرر قبل 6800 سنة.

وقد وصل المذنب نيووايز ( C/2020 F3) امس الخميس 23 يوليو 2020 إلى أقرب نقطة من الأرض (الحضيض) على مسافة 103 مليون كيلومتر ما يعنى بأنه سيكون أبعد من القمر بأكثر من 400 مرة.

وتم اكتشاف هذا المذنب بواسطة تلسكوب تملكه ناسا، بعد أن دخل مدار عطارد في شهر مارس.