تبريز في شمال غرب ايران؛ الطبيعة تعانق التاريخ

تبريز _ تبريز مرکز محافظة أذربایجان الشرقية في شمال غرب ايران؛ هي مدينة إيرانية سريعة النمو ولها تاريخ قديم يذهلك خلال أيام قليلة من الإقامة فيها لما لها العديد من مناطق الجذب السياحي والمعالم الفريدة التي تجذب المسافرين الإيرانيين وغير الإيرانيين لاستكشاف ثراء تاريخها وثقافتها.

ومنذ العصور القديمة كانت هذه المدينة واحدة من أهم المراكز التجارية على طريق الحرير وتحتضن عدداً من المواقع الدينية الشهيرة، بما في ذلك جامع تبريز الكبير وقصر تبريز، كما تم تسجيل سوق تبريز التاريخي في موقع اليونسكو للتراث العالمي. وفيها العديد من الآثار التي تظهر روعة فن العمارة الايرانية مثل ساحة البلدية في مركز المدينة.

من يقصد تبريز يستطيع ان يستمتع برحلة في مدينة تزخر بالمعالم التاريخية الى جانب طبيعتها الخلابة بما فيها جبال سهند أو جبال إينال ويمكن لزائرها ان تسلق ۳۷۰۰ متر للوصول إلى قمة جبل سهند في الصيف حيث الحرارة منخفضة هناك. التنزه بين القرى التقليدية النائية والمناظر الجميلة، والمسارات الصخرية والقلاع مثل قلعة بابك، كل ذلك يخلق ذكريات جميلة لمن يقصد هذه المدينة السياحية في شمال غرب ايران.