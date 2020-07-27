المواطنون الايرانيون يلتزمون بالارشادات الصحية منعا لتفشي فيروس كورونا

طهران/ارنا- مع اندلاع موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في مختلف المدن الايرانية اصبح الشعب الايراني اكثر التزاما بالارشادات الصحية منعا لتفشي جائحة كورونا حيث يستخدمون الكمامات في الاماكن العامة بما فيها الاسواق والدوائر الحكومية. وعلى سبيل المثال اكد محافظ اصفهان (وسط) على ضرورة استخدام جميع ابناء المدينة للاقنعة في اطار الاستخدام الاجباري لها.

وفي السياق اعلن رئيس مركز الامراض المعدية في ايران "محمد جزايري" عن ضرورة التزام المواطنين بمشروع التباعد الاجتماعي والحجر الصحي وكذلك ارتداء لكمامات خاصة لطاعنين في العمر كقضية حياتية بالنسبة لهم حتى انتاج لقاح لعلاج كورونا.

وكان رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، قد اكد أن "أزمة كورونا لم تنته وسنبقى نعاني منها حتى نهاية العام (الإيراني/ينتهي في 20 آذار/مارس) على الأقل"، مشددا ضرورة مواصلة الإلتزام بالبروتوكولات الصحية من قبل الجميع وتجنب حضور التجمعات غير الضرورية.

وكان مسؤول لجنة مكافحة فيروس كورونا في العاصمة طهران علي رضا زالي قد اكد على ضرورة استخدام الكمامات في مترو الانفاق للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقد اشار زالي الى قرار لجنة مكافحة كورونا بضرورة استخدام الكمامات لركاب مترو الانفاق او حافلات النقل العام.

وتأتي هذه التوصيات في حين ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر امس الاحد 291 الفا و172 شخصا، وبوفاة 216 شخصا اخر بلغ عدد المتوفين في ايران 15 الفا و700 شخص.