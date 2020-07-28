حصاد الروبيان المستزرع في كولغان جنوب ايران

بندرعباس_ قام مربو الروبيان المستزرع في كولغان في بندرعباس (جنوب) بحصاد الروبيان. ويعتبر الروبيان من أشهى المأكولات البحرية في العالم واحد اهم الثروات السمكية البحرية في ايران.

وتعد بندر عباس و ميناء جابهار ومدينة جاسك المطلة على بحر عمان في جنوب ايران من اهم مناطق تربية الروبيان فيها. ويتم تصدير الروبيان الايراني الى مختلف دول العالم بما فيها الإمارات والصين وروسيا وفيتنام.

وقبل عامين افتتح "مركز نرسري"ميناء بندر لنكه بمحافظة هرمزكان جنوب ايران كأكبر مزرعة لتربية الاسماك المستزرعة في البحر في الشرق الاوسط.

