بيت ملك في طهران.. مزيج من فن العمارة الايرانية التقليدية والنمط الاوروبي

طهران/ارنا- بيت ملك التاريخي التابع لمتحف الملك الوطني بطهران من بيوت قديمة في العاصمة التي تجسد فن العمارة التقليدية في ايران.

وبيت ملك هو عمارة تعكس مدى الروعة الفنية الجمالية في العمارة التقليدية في ايران التي تجسد انماط الفنون الراقية مثل الهندسة المعمارية والزخرفة بالرسوم والصور والمرايا و هو مزيج من العمارة الايرانية التقليدية والنمط الاوروبي.

وتم بناء البيت علي ثلاث طبقات في مساحة تبلغ 2500 متر مربع كان تعود ملكيته للحاج حسين اقا ملك الذي كان يعيش في العهد البهلوي.

ويعود تاريخ البيت الى اكثر من 150 عاما وتم تسجيله في قائمة التراث الوطني الايراني قبل اكثر من عشرين عاما.

انتهى**1110