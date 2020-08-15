ليالي زخات الشهب في جنوب غرب ايران

شهرکرد /ارنا- في كل عام ، تضيء زخات نيزكية بعض المدن التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب ايران. مرور مذنب سويفت وتصادم الجسيمات التي خلفها هذا المذنب، ومركزها كوكبة بارسافش؛ يتسبب كل عام في تساقط شهب يسمى بارسافشي من 26 یولیو الی 2 سیمتبر.وسيصل هطول الأمطار إلى ذروته في 20-23 أغسطس، وسنرى مرور حوالي 100 نيزك في الساعة. وأفضل وقت لمشاهدة زخات النيازك هو بعد منتصف الليل لكن هذا العام ، وبسبب وجود القمر في السماء فإن فرص رؤية النيازك الضوئية تراجعت. اليكم صور من مدينة سامان وقرية بارديه التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري من زخات الشهب في ثلاث ليال متتالية من 20 اب اغسطس الجاري حتى 22 من هذا الشهر.