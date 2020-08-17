حريق يجتاح محمية میانکاله في مازندران

ساری- اندلع الحريق في محمية "میانکاله" الدولية للحياة البرية في مازندران امس الأحد. وتقع منطقة ومحمية ميانكاله في الجنوب الشرقي من بحر قزوين وبالقرب من مدينة بهشهر بمحافظة مازندران شمال إيران. إن أهمیة جزیرة میانکاله ترجع الی وجود 200 نوع من الطیور المهاجرة والأسماك و207 انواع من النباتات المتباینة وبیئتها التي بقیت سلیمة کما في السنوات الماضیة.

فهذه المحمية جنة الطيور في إيران، يمكن مشاهدة طيور نادرة من جميع أنحاء العالم في هذا المجال وهي مأوى للحياة البرية، وتعتبر واحدة من الموائل الطبيعية الأكثر أهمية وقيمة لأنواع مختلفة من الطيور.