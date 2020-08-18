حصيلة ضحايا كورونا في إيران تبلغ 19 ألفا و972 شخصا

طهران/ 18 آب/ اغسطس/ ارنا - اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء347 الفا و835شخصا، فيما تم تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 19 ألفا و972 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2,385 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 347 الفا و835 اشخاص حتى الآن.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 300الفا و881 شخصا لغاية الآن، فيما يخضع 3,882 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و914الفا و49شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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