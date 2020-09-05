انطلاق العام الدراسي الجدید في انحاء إيران

طهران- انطلق العام الدراسي الجديد في انحاء إيران صباح اليوم السبت برعاية الرئيس حسن روحاني . وقد بدأ العام الدراسي متقدما بأسبوعين على الموعد المعتاد لتعويض الحصص الدراسية التي الغيت العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا . وكان وزير التربية والتعليم، محسن حاج ميرزائي قد اشار الى جهود وزارته لتهيئة الأرضية لبداية ناجحة للعام الدراسي، الذي يكون مختلفا عن السنوات الماضية بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا، وقد قال أن الدراسة تتواصل بين الحضور المباشر والتعليم عن بعد عبر شبكات الانترنت الخاصة.