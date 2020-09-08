مرور مائة عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران وسويسرا

طهران-تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين إيران وسويسرا يعود إلى عام 1917 حيث تم افتتاح القنصلية الإيرانية في برن. وبعد خمسة عشر عامًا او في عام 1932 دخلت العلاقات الثنائية بين البلدين مرحلة جديدة بعد توقيع معاهدة الصداقة التي تنص المادة الاولى منها على تعزيز السلام المستدام والصداقة بين البلدين. وبلغت العلاقات بين ايران وسويسرا ذروتها في التسعينيات او بعد توقيع الاتفاق النووي. ومع مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وصل وزير الخارجية السويسري السبت الماضي الى ايران وقيّم زيارته بالايجابية.